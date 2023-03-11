في ختام مهرجان العود.. أداء العازفين المميز يبهر لجنة التحكيم ويطرب حضور ساحة الموسيقى

ومُنح الفائزون في ختام مهرجان العود جوائز مالية كبيرة؛ إذ حصد الفائز بالمركز الأول عن فئة المحترفين 150 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث، فيما بلغت جائزة محقق المركز الأول لكل من فئتي الهواة والعازفات 75 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 50 ألف ريال، وجائزة المركز الثالث 25 ألف ريال.