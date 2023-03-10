مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يستقبل قرابةَ نصف مليون زائر

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 491،386 زائرًا خلال النصف الأول لعام 1444هـ، وذلك طيلة أيام الأسبوع، على فترة واحدة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً؛ وذلك للتعريف بالعمل على طباعة المصحف الشريف وخط سير إنتاجه.
ويستمع الزوار إلى شرح عن آلية العمل في المجمع، ومراحل طباعة المصحف الشريف والإصدارات المتنوعة التي ينتجها، والتقنيات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.
ويطّلع الزوار على خطوات ومراحل كتابة المصحف الشريف، وكيفية التدقيق واعتماد النصّ النهائي قبل الطباعة؛ وذلك للتأكُّد من خلوّه من الأخطاء المؤثّرة على النص القرآني، كما ينتقل الزوار إلى "الشرفة" المطلَّة على صالة الطباعة التي تحوي عددًا من الإصدارات المطبوعة والمسموعة التي أنتجها المجمع من مختلف الأشكال والأحجام.
وفي نهاية زيارتهم يقدِّم المجمعُ هديَّةَ خادم الحرمين الشريفين؛ نسخة من المصحف الشريف، و”التفسير الميسر”، لجميع الزوار؛ حيث بلغت قرابة نصف مليون نسخة تم توزيعها.
وتأتي هذه الجهود التي يقدّمها المجمع بهدف إبراز الأعمال الكبيرة التي تقدّمها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم، ومتابعة كل ما من شأنه نشره بجميع بلدان العالم، وأهمية إطْلاع المجتمع عليها بمختلف شرائحه.