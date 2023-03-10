مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يستقبل قرابةَ نصف مليون زائر

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 491،386 زائرًا خلال النصف الأول لعام 1444هـ، وذلك طيلة أيام الأسبوع، على فترة واحدة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً؛ وذلك للتعريف بالعمل على طباعة المصحف الشريف وخط سير إنتاجه.