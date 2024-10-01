دبلوماسيون باكستانيون بـ"كتاب الرياض" يؤكدون أهمية الأدب والفن في بناء جسور التفاهم الثقافي

من جهتها قالت الكاتبة الباكستانية "أمينة سيد": "أملك خبرة عميقة بالفن، وباكستان لديها أساليب فنية كثيرة، وهي قادرة على مشاركة قيمها الإنسانية، من خلال فنونها، واللغة أداة للتواصل بين البشر، ولا تعتبر عائقًا في منع التواصل بين الشعوب"، مضيفة: "أحاول تحفيز باكستان على مشاركة قيمها وفنونها مع الشعوب الأخرى من خلال المناسبات الدولية".