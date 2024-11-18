تقوم على تعزيز الهوية.. مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق استراتيجية لتعزيز السياحة الثقافية

ويبرز دور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السياحة الثقافية، من خلال استنادها على تعدد محتوياتها الثقافية التي لا تتمثل في الكتب والمخطوطات فحسب، ولكن في الصور التاريخية العالمية والوثائق النادرة، والأيقونات التاريخية والفنية، والمنمنمات التي تعبر عن مراحل فنية وتاريخية متنوعة، وتستند مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على تجربة مميزة استهلتها منذ تسعينيات القرن العشرين حيث قامت بتنظيم مؤتمرات ثقافية كبرى، شكلت نمطا من السياحة الثقافية الواسعة، حيث نظمت ندوة الأندلس وندوة الإسلام وحوار الحضارات، وندوة الثقافة العربية، وهي مؤتمرات كبرى حضرها الضيوف والزوار من مختلف أنحاء العالم، شرقا وغربا، كما أنها تقوم من خلال جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، ومشروع الفهرس العربي الموحد بإقامة ندوات واحتفالات للتعريف بالجائزة والمشروع عربيًا وعالميًا، وهو ما ينعكس على توسع رغبات الزوار للمكتبة بمختلف فروعها، كما أن التفاعل الثقافي الذي يقوم به فرع المكتبة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية يشكل عنصر ربط ثقافيًا وسياحيًا بين الحضارتين العربية والإسلامية من جهة والحضارة الصينية .