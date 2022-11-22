فوز المنتخب على الأرجنتين يعطر الأمسية الـ 22 لجماعة فرقد بأدبي الطائف

هنأ رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.
وفي التفاصيل، أشار الجعيد إلى أن فوز المنتخب السعودي هو إنجاز وطني كبير ولا شك أن ما قدمه المنتخب هو قصيدة رائعة وباهرة، ولكن بشكلٍ مختلف وحدث ثقافي سينعكس على ما تقوم به بلادنا من دعم للحركة الرياضية وسوف تؤرخ هذه الأمسية لارتباطها بهذا الحدث الكبير .
جاء ذلك في بداية الأمسية الثانية والعشرين والتي تُقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي للعام 2022م، والتي شارك فيها كلٌ من الشعراء : أحمد الخديدي ، وخالد الغامدي وسلطان العصيمي .
وافتتح المُحاوِر فؤاد الحارثي، الأمسية بالتعريف بالضيوف المشاركين في الأمسية بتقديمهم، مبتدئًا بالشاعر أحمد بن مرشد الخديدي، تلاه الشاعر خالد الغامدي، ثم الشاعر سلطان العصيمي.
وبدأ الشاعر أحمد الخديدي الجولة الأولى بقصيدة هنأ فيها المنتخب السعودي على الفوز في مباراته مع الأرجنتين هذا اليوم بقصيدة خاصة لاقت إعجاب واستحسان الحضور، ومما قال في الأمسية :
هدف فديتك كلنا .. مشتاقُ
والكل منا قلبه ...... خفاقُ
فلقد نودُ سماعَ فوزك إنهُ
عذبٌ رقيقٌ إنهُ الترياقُ
أحلى من العسل المصفى إننا
لجمالِ فوزك كلنا .. يشتاق
وألقى الشاعر خالد الغامدي عددًا من النصوص الإبداعية والفلسفية ، ومما قال :
أحنُّ إلى المجهول هل هي لعنةٌ ؟!
.. تضعضع أركان الفؤادِ أم الأملْ!
إلامَ أمد العين والأذْنَ منصتًا
.. بماذا إذا أطرقتُ ولهانَ اتصلْ؟
شتاتٌ جميلٌ مُشربٌ بسكينةٍ
.. إليه على كفِّ الترقّب انتقلْ
وتميزت قصائد الشاعر سلطان العصيمي بالجزالة والرقة ومما قال :
أنا من حِكاياتِ النَّخيلِ وخافقي
وادِي الهَوَى وحُرُوفُك الأوتارُ
أنا في جَبِيني من رِمَالِكَ سَجدةٌ
وعلى ثراكَ تدَرَّجَ الأبرارُ
أنا في فُؤادي من شُموخِكَ عِزَّةٌ
وبمقلتيَّ من الغَرَامِ فَخَارُ
يا مَن سَكبتَ الحُبَّ في أرواحِنا
هذي قُلُوبُ العاشِقينَ هَزارُ
وفتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، إذ تداخل كل من: الدكتور موسى الحالول، وطارق يس الطاهر.
وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد، بعد مداخلته بمشاركة الشاعر عاصم الزهراني عضو جماعة فرقد الإبداعية، في تكريم الضيوف ومدير الأمسية والتقاط الصور التذكارية ، ثم وقع الشاعر أحمد الخديدي نسخًا من ديوانه: همس الطلائع، لحضور الأمسية، كما أهدى نسخًا منه لمكتبة النادي.