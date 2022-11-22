فوز المنتخب على الأرجنتين يعطر الأمسية الـ 22 لجماعة فرقد بأدبي الطائف

وفي التفاصيل، أشار الجعيد إلى أن فوز المنتخب السعودي هو إنجاز وطني كبير ولا شك أن ما قدمه المنتخب هو قصيدة رائعة وباهرة، ولكن بشكلٍ مختلف وحدث ثقافي سينعكس على ما تقوم به بلادنا من دعم للحركة الرياضية وسوف تؤرخ هذه الأمسية لارتباطها بهذا الحدث الكبير .