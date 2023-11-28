"مهرجان البحر الأحمر" يعلن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم بدورته الثالثة للعام 2023

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس، ومولان روج".
وسينضم إلى لجنة التحكيم كل من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان (من أعماله فيلما "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية"، ومسلسل "للبشرية الجمعاء")، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو (من أعمالها فيلما "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس")، والممثلة المصرية أمينة خليل (من أعمالها مسلسلا "جراند أوتيل" و"ليالي أوجيني")، والممثلة الإسبانية باز فيغا (من أعمالها مسلسل "أو أي" والعديد من الأعمال الأخرى).
وترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة الكاتبة والمخرجة والناقدة السينمائية السعودية هناء العمير، التي أنتجت المسلسل الأصلي لنتفليكس "وساوس"، والممثل الفرنسي المغربي أسعد بو آب الذي مثّل في فيلم "كل ما تريده لولا"، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج التركي الألماني الحاصل على جوائز متعددة، فاتح أكين.
ورحّبت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي بنخبة من أهم المبدعين الرائدين في السينما والتلفزيون من جميع أنحاء العالم لينضموا إلى لجنة التحكيم في منافسات هذا العام.
وقالت: "ندرك أن مهمة تتويج الفائزين ستشكل تحديًا ممتعًا للجنة؛ نظرًا لتميز اختياراتنا وتفردها، ولما قدمته صناعة السينما من أعمال ومواهب استثنائية طوال هذه السنة، ونتطلع إلى استقبال المتأهلين للتصفيات النهائية والاحتفال بهم في حفل توزيع جوائز اليسر".
ومن منطلق احتفاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمبدعين في صناعة السينما، سيقدم جائزة اليسر الفخرية التي تُكَرّم شخصيات وأيقونات سينمائية بارزة ساهمت في تشكيل تاريخ السينما وتخليدها في قلوب الجماهير.
وتجسّد هذه الجائزة مقدار الاحترام والتقدير الذي يحمله المهرجان لكل شخص ساهم في إثراء صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، وتتضمن قائمة التكريم لهذا العام الممثل البارز في بوليوود رانفير سينغ، والممثلة المبدعة ديان كروجر، والفنان الكبير عبدالله السدحان.
وعن جائزة تكريم البحر الأحمر، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: "نكرم في مهرجان هذا العام أيقونة من أيقونات السينما الهندية، الممثل رانفير سينغ، والممثلة الرائعة ديان كروجر، التي قدمت عددًا من الشخصيات البارزة التي استمتعنا بمشاهدتها، مثل شخصية "هيلين" في فيلم "طروادة"، وشخصية "بريدجيت فون هامرسماك" التي أدتها في فيلم المخرج الشهير تارانتينو؛ حيث سحرتنا بأدائها القوي وتجسيدها لمشاعر الانتقام، وشخصية (آنجل كاتيا) من فيلم "في التلاشي" للمخرج فاتح أكين، إلى جانب الفنان السعودي الكبير عبدالله السدحان الذي يعد بمثابة ركيزة من ركائز الفن في المملكة، فبعد أن قدّم طوال عقدين من الزمن مسلسل "طاش ما طاش"، سيعود إلينا في أول ظهور له على الشاشة الكبيرة بفيلم "نورة"، أحد الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر لهذا العام.