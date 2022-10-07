"المخللاتي": 60 دار سورية تشارك في "الرياض للكتاب".. والتنظيم تفوَّق على معرض فرانكفورت

"المخللاتي": 60 دار سورية تشارك في "الرياض للكتاب".. والتنظيم تفوَّق على معرض فرانكفورت
أكد زياد المخللاتي، رئيس دار العصماء للطباعة والنشر والتوزيع، أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 فاق معرض فرانكفورت في التنظيم والإقبال العالمي على المشاركة فيه، مشيرًا إلى أن ما يميزه حُسن التنظيم، والخدمات الإلكترونية، وارتفاع سقف المبيعات للمعروض كافة من الكتاب والروايات.
وتفصيلاً، أوضح "المخللاتي" في تصريح صحفي، وثَّقته "سبق" بالفيديو، أن السعودية بلدٌ متقدم ومتطور، وهناك وعي بأهمية القراءة من مختلف أطياف الشعب السعودي الذي حرص على شراء الكتب بمختلف الثقافات.
وأشار إلى أن هناك تسهيلات كبرى للمشاركين من مختلف دول العالم، من بينها سوريا التي شاركت بأكثر من 60 دار نشر، وهو رقم كبير، مع تسهيل تشكر عليه الحكومة السعودية.
وبيَّن "المخللاتي" أن معرض الكتاب بالرياض محفل ثقافي، يتسابق على المشاركة فيه سنويًّا كبريات دور النشر العالمية، وهو -بلا شك- يتوِّج حجم الدعم السعودي والتحفيز للمشاركة وسهولة الإجراءات. منوهًا بكثرة مرتادي المعرض من داخل السعودية وخارجها.
وفي ختام حديثه لـ"سبق" شكر "المخللاتي" القائمين والمنظمين للمعرض على حُسن الترتيب، والتسهيلات التي من شأنها إنجاح المعرض.. لافتًا إلى أن دار العصماء شاركت للمرة الثانية، وفي كل عام هناك تطوُّر أكثر وتسهيلات مميزة؛ تعكس حرص القيادة السعودية على دعم المثقفين عالميًّا.