"المخللاتي": 60 دار سورية تشارك في "الرياض للكتاب".. والتنظيم تفوَّق على معرض فرانكفورت

أكد زياد المخللاتي، رئيس دار العصماء للطباعة والنشر والتوزيع، أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 فاق معرض فرانكفورت في التنظيم والإقبال العالمي على المشاركة فيه، مشيرًا إلى أن ما يميزه حُسن التنظيم، والخدمات الإلكترونية، وارتفاع سقف المبيعات للمعروض كافة من الكتاب والروايات.