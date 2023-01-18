"أدبي جدة"يعلن عن موعد ومحاور ملتقى "قراءة النص الـ19 ..ويكرّم "خوجة"

فيما أكد أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي أن ملتقى قراءة النص بنادي جدة يعد رائدًا في تناول الموضوعات الأدبية المرتبطة بالمشهد الأدبي والثقافي السعودي. وبيّن السلمي أن رسالة الملتقى هو تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بالأدب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية. وبيّن أن نادي جدة الأدبي الثقافي إذ يضطلع بمشروع قراءة المشهد الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية من خلال هذا الملتقى السنوي يعول كثيرًا على إسهامات الباحثين والنقاد والأدباء المشاركين في جلسات الملتقى، سواء بكتابة الأوراق العلمية أم بالحضور والحوار والمناقشة.