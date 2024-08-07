حتى 21 أغسطس.. صندوق البحر الأحمر يُطلق المرحلة "4" لدعم أفلام ما بعد الإنتاج

أعلن صندوق البحر الأحمر أمس، فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة المخصصة لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، التي تستمر حتى 21 أغسطس 2024.
ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحًا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقلّ مدّتها عن 60 دقيقة، جنبًا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.
ويُقدم الصندوق الدعم للمشاريع بعد إتمام تصويرها، والتي تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك لتصل إلى النسخة النهائية، التي تشمل الأفلام الطويلة التي لا تقل عن 60 دقيقة، سواءً الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية.
ويُعدّ صندوق البحر الأحمر، قوة ديناميكية في تمويل الأفلام العربية والأفريقية، ويعمل عبر أربع دورات، تشمل دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.
يذكر أن الصندوق منذ انطلاقه في 2021، قام بدعم أكثر من 250 فيلماً، وأطلق مبادرات لدعم صناعة السينما، منها الاحتفاء بالمرأة وتمويل أفلام التخرج، كما يتعاون الصندوق مع مهرجانات عالمية، ويقدم جوائز مالية للمشاريع المميزة، كما يبحث الصندوق عن صانعي الأفلام من المنطقة، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والخيالية والرسوم المتحركة.
ودعا صندوق البحر الأحمر الراغبين للتقديم في المرحلة الرابعة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://redseafilmfest.com/ar/red-sea-fund/.