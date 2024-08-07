حتى 21 أغسطس.. صندوق البحر الأحمر يُطلق المرحلة "4" لدعم أفلام ما بعد الإنتاج

ويُقدم الصندوق الدعم للمشاريع بعد إتمام تصويرها، والتي تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك لتصل إلى النسخة النهائية، التي تشمل الأفلام الطويلة التي لا تقل عن 60 دقيقة، سواءً الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية.