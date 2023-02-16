"فنون الطهي" تطلق مشروع المأكولات الشعبية في جدة البلد

ويعدّ "مشروع المأكولات الشعبية" تجربة مستدامة تحفز مقدمي المأكولات الشعبية وتطور بيئة الاستثمار في الأطعمة، وتنقل الأكشاك وعربات التجول إلى مستوى أكثر احترافية، وضمن معايير تقديم تحقق التنافسية، إضافة إلى توظيف المأكولات في خلق التواصل وإثراء الذاكرة بالتفاصيل عن المكان والموروث، محقّقة الوصول إلى المحطة الثانية للمشروع في جدة البلد بعد أن كانت محطته الأولى في حديقة الملك فهد الوطنية بالرياض.