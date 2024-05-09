في الدورة "11".. مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله للترجمة يستعرض الأعمال المرشحة

وتأسست جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في أكتوبر 2006م وقد عقدت دوراتها الـ10 السابقة في عدد من عواصم العربية والعالمية وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، والقاهرة، وقد شاركت في مختلف دوراتها 60 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة أكثر من 1500 عمل مترجمة إلى 41 لغة، وفاز بها 123 فائزًا.