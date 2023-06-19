الجناح السعودي يعرض مصحفًا من 30 ورقة في معرض الدوحة الدولي للكتاب

وتشارك "هيئة التراث" و"مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية" ضمن الجناح بخمس مخطوطات نادرة، منها مصحف كامل من 30 ورقة، كُتب كل جزء منه في ورقة واحدة، ويرجع تاريخ نسخه إلى القرن الثالث عشر الهجري بيد "عبدالباقي جان محمد". وتعود ملكية هذا المصحف إلى "مكتبة المصحف الشريف"، إلى جانب مخطوط "الأذكار" لمؤلفه أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (676هــ)، المنسوخ في القرن السابع الهجري.