"أدبي الطائف" يُصدر الأعمال المسرحية الكاملة لسيدة المسرح السعودي "ملحة عبدالله"

أصدر النادي الأدبي الثقافي بالطائف مؤخرًا الأعمال المسرحية الكاملة للدكتورة ملحة عبدالله "سيدة المسرح السعودي"، التي اشتملت على خمسة مجلدات عن دار "يسطرون" السعودية بجدة.
أوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد أن طباعة هذه الأعمال تأتي استمرارًا لنهج النادي في توثيق الأعمال الوطنية الأدبية؛ لتكون متوافرة للمختصين والباحثين والمهتمين؛ إذ سبق أن نشر النادي الأعمال النقدية الكاملة للدكتور عالي القرشي، والأعمال النصية المسرحية لكل من محمد العثيم -رحمه الله-، وعبدالرحمن المريخي -رحمه الله-، وفهد ردة الحارثي.
وقال "الجعيد": لقد تم الاتفاق مع الدكتورة ملحة عبدالله على نشر الأعمال النصية المسرحية لها. وقد أخذ ذلك عملاً طويلاً وجهدًا كبيرًا لجمع هذه الأعمال، ومراجعتها من قِبل المسرحي عبدالعزيز عبدالغني عسيري. مؤكدًا أهمية مسار طباعة الأعمال الكاملة بتنفيذ من النادي، وأن المكانة الكبيرة التي تمثلها الدكتورة ملحة في المشهد المسرحي المحلي والعربي كانت دافعًا ومحفزًا ليعتني النادي بإنتاجها، ويحتفي بتجربتها الإبداعية.. كما أن الدكتورة ملحة أبدت تقديرها لمبادرة النادي واعتزازها بأن تصل نصوصها المسرحية للمتلقين عبر النادي الأدبي الثقافي بالطائف، الذي له مكانة خاصة لديها.
وسيدة المسرح السعودي الدكتورة ملحة عبدالله حاصلة على دكتوراه في النقد والدراما، وصاحبة نظرية البعد الخامس في التلقي، وكتبت 62 نصًّا مسرحيًّا وعددًا كبيرًا من الكتب النقدية، وصاحبة موسوعتين كبيرتين (نقد النقد) و(الجزيرة العربية: الهوية.. المكان.. والإنسان). وهي كاتبة رأي في جريدة الرياض، والعديد من الصحف العربية، وكُرمت في 36 محفلاً محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية بالسعودية، والأمين العام لجائزة باديب للهوية الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة شروق للإنتاج الفني والإعلامي، وعضو مؤسس فرقة صعاليك المسرح (مصر)، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان البتراء المسرحي العربي 2001م، وعضو بلجان تحكيم عدة بمهرجانات عربية.
وكُرمت "ملحة" في العديد من المهرجانات والمحافل العربية، منها ملتقى المبدعات العربيات بتونس 2001، وملتقى الأديبات العربيات بالشارقة عام 2001، وكرمها صالون الاثنينية في جدة شهر يناير 2009، وكُرمت في مهرجان (البتراء في الأردن 2000)، ومعرض الكتاب بالرياض عام 2012، كما حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة أبها الثقافية في الرواية والمسرح 2001م، وجائزة المونودراما الدولية من الهيئة العالمية للمسرح "ITI" - اليونسكو، عن نص مسرحية العازفة عام 2011 - 2012.