"أدبي الطائف" يُصدر الأعمال المسرحية الكاملة لسيدة المسرح السعودي "ملحة عبدالله"

وسيدة المسرح السعودي الدكتورة ملحة عبدالله حاصلة على دكتوراه في النقد والدراما، وصاحبة نظرية البعد الخامس في التلقي، وكتبت 62 نصًّا مسرحيًّا وعددًا كبيرًا من الكتب النقدية، وصاحبة موسوعتين كبيرتين (نقد النقد) و(الجزيرة العربية: الهوية.. المكان.. والإنسان). وهي كاتبة رأي في جريدة الرياض، والعديد من الصحف العربية، وكُرمت في 36 محفلاً محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية بالسعودية، والأمين العام لجائزة باديب للهوية الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة شروق للإنتاج الفني والإعلامي، وعضو مؤسس فرقة صعاليك المسرح (مصر)، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان البتراء المسرحي العربي 2001م، وعضو بلجان تحكيم عدة بمهرجانات عربية.