"الفنون البصرية" تُنظّم معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2022 في جدة

أعلنت هيئة الفنون البصرية، اليوم، تنظيم معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2022 في نسختها الأولى، الذي سيقام خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري، في مركز حي جميل في جدة؛ لعرض نخبة من الصور المختارة من منحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، إلى جانب صور لـ 17 مرشحاً وصلوا إلى التصفيات النهائية، ومن بينها الصور الفائزة في الفئات الثلاث لمسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي.