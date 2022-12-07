"الفنون البصرية" تُنظّم معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2022 في جدة

أعلنت هيئة الفنون البصرية، اليوم، تنظيم معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2022 في نسختها الأولى، الذي سيقام خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري، في مركز حي جميل في جدة؛ لعرض نخبة من الصور المختارة من منحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، إلى جانب صور لـ 17 مرشحاً وصلوا إلى التصفيات النهائية، ومن بينها الصور الفائزة في الفئات الثلاث لمسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين: جائزة المملكة الفوتوغرافية تشكل علامة فارقة في المشهد الثقافي سريع التطور في المملكة، والمعرض الافتتاحي يقدّم أعمال مجموعة من المصورين من المملكة والعالم، ويكشف عن أسماء المرشحين والفائزين في المسابقة.
من ناحيته، قال القيّم الفني لمعرض جائزة المملكة الفوتوغرافية وعضو لجنة التحكيم معاذ العوفي: الجائزة تعكس قدرة التصوير الفوتوغرافي المذهلة على الإحاطة بمفاهيم ومقاربات واسعة، كما تسلّط الضوء على معنى وواقع التصوير الفوتوغرافي في المملكة والعالم.
وأطلقت هيئة الفنون البصرية جائزة المملكة الفوتوغرافية وهي مسابقة تصوير سنوية تهدف إلى إبراز جمال المناظر الطبيعية والحضرية في المملكة وتشجيع الاستكشاف الإبداعي، والتبادل الثقافي داخل المملكة وخارجها عبر التصوير الفوتوغرافي.
وقام المشاركون بالجائزة من المملكة والعالم بالتقاط صور فوتوغرافية تعكس المناظر الطبيعية المتنوعة بالمملكة وتفاصيلها الفريدة، واختارت النسخة الافتتاحية للجائزة المنطقة الساحلية "الوجه" المتميزة بشواطئها النقية، كما تشكلت الجائزة في ثلاث فئات، وهي: التصوير تحت الماء، وتصوير امتداد الساحل وطبيعته، وتصوير البيئة العمرانية.
وتوجّهت المسابقة إلى المصوّرين الناشئين على امتداد المملكة، ومنحت المرشحين فرصة تطوير مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي من خلال التواصل مع فريق من المصورين المحترفين من حول العالم الحائزين جوائز عالمية والتركيز على محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك، وما تحتضنه من طبيعة.
يُذكر أن الفائزين في فئات مسابقة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاستكشافي، هم: أسامة علي أبو السنون (السعودية) في فئة التصوير تحت الماء، ورياض عبد الإله الملاحي (السعودية) في تصوير امتداد الساحل وطبيعته، ومحمد عبدالرحمن لحي (السعودية) تصوير البيئة العمرانية.
وحصل كل فائز بمنحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، على 113000 ريال سعودي، وهو ما يقارب (30000 دولار أمريكي) نقداً، إضافة إلى قسائم شرائية لمعدات التصوير بقيمة 18750 ريالاً سعودياً) أي (5000 دولار أمريكي)، كما حصل كل فائز بمسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي، على 20500 ريال سعودي (5466 دولاراً أمريكياً) نقداً، إضافة إلى قسائم شرائية لمعدات التصوير بقيمة 20000 ريال سعودي (5333 دولاراً أمريكياً).