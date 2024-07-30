بمشاركة عربية ودولية واسعة.. انطلاق الدورة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب

وتتوزع فعاليات المعرض وأنشطته على البرنامج الثقافي الثري والمتنوع في شتى مجالات المعرفة، بمشاركة كوكبة من الأدباء والكتّاب والمثقفين السعوديين والعرب، الذين تتنوع مشاركاتهم بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية، بما يعزز المشهد الثقافي والأدبي، ويُسهم في جذب فئات جديدة لمعارض الكتاب.