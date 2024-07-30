بمشاركة عربية ودولية واسعة.. انطلاق الدورة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في المدة من 30 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية، موزعة على أكثر من 200 جناح.
وتُعقد النسخة الجديدة من المعرض برؤية متجددة وهوية مميزة تواكب أحدث مستجدات صناعة النشر، لتشكل امتدادًا لنجاح النسختين السابقتين، وتؤكد أهمية المدينة المنورة الثقافية ومكانتها في المشهد الثقافي السعودي.
ويتضمن معرض المدينة المنورة للكتاب العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية، التي تهدف لإثراء قطاع الثقافة والإنتاج المعرفي وترسيخ ثقافة القراءة.
وتتوزع فعاليات المعرض وأنشطته على البرنامج الثقافي الثري والمتنوع في شتى مجالات المعرفة، بمشاركة كوكبة من الأدباء والكتّاب والمثقفين السعوديين والعرب، الذين تتنوع مشاركاتهم بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية، بما يعزز المشهد الثقافي والأدبي، ويُسهم في جذب فئات جديدة لمعارض الكتاب.
وتقدم النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، أحدث عناوين الكتب والإصدارات في المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية، إلى جانب كتب أدب الأطفال اليافعين التي تقدمها دور نشر محلية وعربية وعالمية رائدة.
ويشارك فيه عدد من الهيئات الثقافية والفكرية الحكومية والخاصة، والمؤسسات المجتمعية المهتمة بالثقافة والجامعات؛ لتسليط الضوء على جهودها وعرض أحدث مبادراتها.
ويخصص المعرض، ضمن برنامجه الثقافي مساحة كبيرة للأطفال لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية وورش العمل التي تعزز قدرات الطفل الإبداعية.
بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المتنوعة الموجهة لأفراد العائلة كافة، التي يقدمها المعرض بقالب ترفيهي وأدبي يشجع على القراءة والتعلم، ويُعزز المكتسبات الفكرية والتعليمية لأفراد الجمهور.
يذكر أن المعرض ينظم خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدار سبعة أيام، ويفتح أبوابه للجمهور من الساعة 2 مساءً حتى 1 صباحًا.
ويمكن للأفراد الحصول على التذاكر، وضمان عملية دخول سريعة للمعرض، من خلال التسجيل عبر منصة الفعاليات الثقافية في المملكة "اكتشف الثقافة"، التابعة لوزارة الثقافة.