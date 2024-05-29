حلقة وصل بين النُّخب والمجتمع.. مكتبة الملك فهد الوطنية تدشّن "حديث المكتبة"

بدأت المبادرة باستضافة رئيس شركة "Getty Images" -الرائدة عالمياً في مجال إدارة المحتوى المرئي والمصوّر- مارك قيتي؛ لإلقاء محاضرة، بعنوان "رحلة عبر آفاق التقنية"، بحضور عددٍ من الشخصيات المهتمة بالمجال من داخل المملكة وخارجها، حيث قدّم قيتي؛ عرضاً لتجربته الشخصية وتجربة الشركة في سوق صناعة المحتوى وتسويقه وتبادله، وأهم الأدوار التي تقوم بها الشركة في مجال صناعة وتسويق المحتوى المصوّر والمرئي عالمياً.