بحضور متخصصين.. إقامة لقاء لاستشراف دور المتاحف الخاصة في إثراء المجتمع

يُذكر أن وزارة الثقافة أطلقت في وقتٍ سابق منصة "أبدع"؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خدمة النشاط الثقافي السعودي، عبر توفير التراخيص اللازمة مزاولة الأنشطة في مختلف القطاعات الثقافية للممارسين، والموهوبين السعوديين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية السعودية، ومنذ شهر نوفمبر من عام 2022م قدّمت هيئة المتاحف (59) تصريحاً للمتاحف الخاصة؛ لتُمكّن أصحاب المقتنيات التراثية والثقافية من تحويل منازلهم، أو مرافق مخصصة إلى متاحف خاصة؛ لعرض المقتنيات والمحتويات التراثية والثقافية للجمهور العام والسياح وفق معايير عالمية، وفي تجارب متحفية مبتكرة.