"هيئة الأدب والنشر والترجمة" تستعدُّ لتنظيم فعالية "أسبوع الطفل الأدبي" في بريدة

تُواصِل هيئةُ الأدب والنشر والترجمة استعداداتِها لتنظيم فعالية "أسبوع الطفل الأدبي" على مدى 7 أيام من 22 - 28 نوفمبر 2024 في جامعة المستقبل بمحافظة بريدة بمنطقة القصيم.
وتهدف الفعالية إلى تنمية الإبداع والشغف بالقراءة والكتابة في نفوس الأطفال واليافعين، وتنمية مهاراتهم القرائيّة، بالإضافة إلى رفع وعي أولياء أمورهم بأهمية التنشئة الأدبية وأثرها في خلق بيئة فاعلة سليمة يكتسبون فيها عاداتهم، ويعزّزون علاقتهم بالأسرة، وتواصلهم مع الآخرين.
وتتضمّن فعاليةُ "أسبوع الطفل الأدبي" برنامجًا ثقافيًّا شاملًا ينطلق من الأدب إلى مختلف القطاعات الثقافية لتشجيع الأطفال واليافعين على خوض تجربة أدبية مثيرة تضمّ عددًا من الندوات والورش بمشاركة متحدِّثين متخصِّصين في مجال تنمية مواهب الأطفال واليافعين، وبعض الفعاليات الأدبية المتنوعة؛ كالحكواتي والتحديات والمسابقات.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنمية الحراك الأدبي السعودي وإثرائه بالفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع؛ لتسلط الضوء على علاقة الطفل واليافع بعوالم الأدب باعتباره قيمة ثقافية ونتاجًا حضاريًّا للإنسانية كافة، وخلق منصة تسمح للمبدعين من المملكة بالتواصل الخلّاق الذي يُسهم في إثراء الساحة الأدبية، ويُلبّي احتياج الجمهور من مختلف الأعمار.