"هيئة الأدب والنشر والترجمة" تستعدُّ لتنظيم فعالية "أسبوع الطفل الأدبي" في بريدة

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنمية الحراك الأدبي السعودي وإثرائه بالفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع؛ لتسلط الضوء على علاقة الطفل واليافع بعوالم الأدب باعتباره قيمة ثقافية ونتاجًا حضاريًّا للإنسانية كافة، وخلق منصة تسمح للمبدعين من المملكة بالتواصل الخلّاق الذي يُسهم في إثراء الساحة الأدبية، ويُلبّي احتياج الجمهور من مختلف الأعمار.