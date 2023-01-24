أبواب "أبدع" مفتوحة للقطاع الخاص.. "الثقافة" تحفّز المستثمرين في "فرص"

وتهدف وزارة الثقافة من مشاركتها إلى إظهار ما سيوفره القطاع الثقافي من فرص استثمارية، وتفعيل لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، حيث تعمل على تكوين شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، الخاص، وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتطوير بنيته الاستثمارية.