يربط الأجيال بالتراث.. "الدحية" موروث شعبي أصيل في تبوك

يُعد فن "الدحية" أحد الفنون الأدائية المكونة للثقافة السعودية، وموروثًا شعبيًا تشتهر به منطقة تبوك ومحافظاتها، وهو من الفنون الأصيلة التي ارتبطت بحياة البداوة المستمدة جذورها من الماضي، مُشكّلةً أيقونة ثقافية تربط الأجيال بالتراث، ودائمًا ما تُسجل "الدحية" حضورًا رائعًا في المناسبات العامة والاحتفالات الوطنية والأعياد؛ لما تمتاز به من حماسة إيقاعاتها، ولا تخلو من محاورة شعرية تشعل المنافسة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ألحان مختلفة ورقصات استعراضية.