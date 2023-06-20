وزيرِ الثقافة يناقش مع نظيرته الفرنسية بباريس تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالمالك.
وتفصيلاً، أشادَ الأمير بدر بن عبدالله في بداية اللقاء بزيارة وزيرة الثقافة الفرنسية إلى المملكة وما تضمنته من رعاية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومركز بومبيدو، منوهًا بالعلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين الصديقين، والتعاون الثقافي القائم بينهما عبر وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والجهود الثقافية الثنائية من خلال مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة التراث في معرض باريس (Paris Fair)، ومشاركة هيئة الأفلام في مهرجان كان السينمائي، إضافةً إلى التعاون بين بينالي الفنون الإسلامية في جدة ومتحف اللوفر، من خلال إعارة التحف والآثار الإسلامية بينهما، وكذلك العمل على عرض جزء من معروضات بينالي الفنون الإسلامية في متحف اللوفر لعام 2024م.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثقافية الثنائية، وسبل تنميتها بما يصب في صالح البلدين الصديقين وشعبيهما، كما ناقش اللقاء التعاون بين هيئة المكتبات والمكتبة الوطنية الفرنسية، وذلك من خلال المعارض وعرض المخطوطات العربية، والطرق المختلفة للتعاون في هذا المجال، بما يثري المحتوى الثقافي لدى البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.