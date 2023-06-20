وزيرِ الثقافة يناقش مع نظيرته الفرنسية بباريس تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية

وتفصيلاً، أشادَ الأمير بدر بن عبدالله في بداية اللقاء بزيارة وزيرة الثقافة الفرنسية إلى المملكة وما تضمنته من رعاية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومركز بومبيدو، منوهًا بالعلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين الصديقين، والتعاون الثقافي القائم بينهما عبر وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والجهود الثقافية الثنائية من خلال مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة التراث في معرض باريس (Paris Fair)، ومشاركة هيئة الأفلام في مهرجان كان السينمائي، إضافةً إلى التعاون بين بينالي الفنون الإسلامية في جدة ومتحف اللوفر، من خلال إعارة التحف والآثار الإسلامية بينهما، وكذلك العمل على عرض جزء من معروضات بينالي الفنون الإسلامية في متحف اللوفر لعام 2024م.