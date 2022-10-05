إقامة برنامج تدريبي في نادي الأحساء الأدبي حول تقنيات الرواية التاريخية

ويناقش البرنامج بعض المحاور؛ من بينها: "موقع الرواية التاريخية بين الأنواع الأدبية، التاريخ في المتخيل السردي، مفهوم وجهة النظر وأهميته وموقعه السردي، تطبيقات من الرواية التاريخية، البيئة العمرانية التاريخية بوصفها تراثا غير مادي، والحرف التقليدية ممارسات وتقاليد".