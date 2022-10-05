إقامة برنامج تدريبي في نادي الأحساء الأدبي حول تقنيات الرواية التاريخية

يشهد نادي الأحساء الأدبي إقامة البرنامج التدريبي "تقنيات الرواية التاريخية وجهة النظر السردية"، وذلك انطلاقًا من الشراكة الثقافية بينه وبين دارة الملك عبدالعزيز بالرياض.
ويستمر البرنامج لأربعة أيام من الاثنين حتى الخميس ١٠ - ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢م في الفترة المسائية، وسيتحدث فيه عدد من المتخصصين في السرديات.
ويناقش البرنامج بعض المحاور؛ من بينها: "موقع الرواية التاريخية بين الأنواع الأدبية، التاريخ في المتخيل السردي، مفهوم وجهة النظر وأهميته وموقعه السردي، تطبيقات من الرواية التاريخية، البيئة العمرانية التاريخية بوصفها تراثا غير مادي، والحرف التقليدية ممارسات وتقاليد".
ويتاح للراغبين في حضور هذا البرنامج التسجيل عبر الرابط .
وقدم رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري شكره وتقديره لدارة الملك عبدالعزيز والقائمين عليها على هذا التعاون المثمر وتفعيل هذه الشراكة الثقافية بين النادي والدارة.
وأشار إلى أنه سَيُمْنَح المشاركون شهادات حضور موثقة في نهاية البرنامج.