"عطا الله وصاغية" يشيدان بدور الصحافة السعودية واعتلائها المراتب الأولى عالمياً

بدوره، ربط اللبناني حازم صاغية؛ تطور الصحافة باستقرار البلد الذي تصدر فيه؛ لأن المهن -في نظره- لا تنمو في عالم غير مستقر، مؤكداً أن كاتب المقالة يعجز أحياناً عن استشراف المستقبل لغياب العقلانية، موافقاً على ما ذهب إليه "عطا الله" من عدم زوال المقالة.