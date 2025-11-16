أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة

وارتبطت الأمثال الشعبية في جازان بمظاهر الحياة اليومية، فعبّرت عن العمل والزراعة والعلاقات الاجتماعية، وجاءت بمفرداتٍ قريبةٍ من الوجدان، مما سهّل حفظها وتداولها لتبقى حيّةً على الألسن رغم تعاقب الأزمان، فمنها ما عبّر عن الحكمة، ومنها ما حمل طابع الدعابة، أو استخدم في المدح والذم، أو جاء للسخرية والتندر من المواقف والأحداث.