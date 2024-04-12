أهالي بادية تبوك يعايشون إرث مسيرة الهجانة كأحد مظاهر البهجة في العيد

وتشمل أجواء الفرحة في العيد لدى سكان بادية تبوك عادات نادرة تكشف في مجملها عن مدى الأصالة والمعاصرة والطابع الرصين، الذي اعتادوه من خلال إيقاع حياتهم المنبسطة في الصحراء، وارتباطهم بالإبل التي يزينونها وينطلقون بها في كل عيد ومناسبة، مرددين لونهم الشعبي الخاص، بعبارات يملؤها الفرح لإحياء أيام العيد.