عصام الدميني يوقّع "سيكولوجيات التسويق" في معرض الرياض للكتاب

وأكد الدميني أن مؤلفه يهدف إلى تسليط الضوء على البُعد النفسي في سلوك المستهلك، وكيفية توظيف ذلك في استراتيجيات تسويقية ناجحة، موضحًا أن التسويق لم يعد مجرد أداة ترويجية، بل علم قائم على فهم دوافع الناس واحتياجاتهم وسلوكياتهم.