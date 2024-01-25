أسماء عالمية تحفز ريادة الأعمال الثقافية.. مدينة "مسك" تفتح ذراعيها لـ"لقاءات الإلهام"

وتعد مدينة مسك أول مدينة غير ربحية من نوعها تسهم في تحقيق أهداف مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك)، وتهدف رؤية المدينة إلى أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وأن تشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية، وستسهم المدينة في تحقيق أهداف "مسك" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل، من خلال نشر الوعي حول مجالات العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي، ومن حيث الفرص وبرامج التدريب التي سيوفرها للشباب، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المدينة خدمات تساعد على خلق بيئة جذابة لجميع المستفيدين من عروض المدينة.