تدشين الدورة الرابعة من برنامج "صناع الأفلام".. والنسخة الأولى من "كادر"

وقال: "نعلن عن تدشين برنامجين تدريبيين، "النسخة الرابعة من صناع الأفلام، والنسخة الأولى من برنامج كادر" باختلاف المستهدفين من محترفين ومبتدئين، تأكيدًا على أهمية تمكين المواهب الإبداعية، وأهمية وفرتها في مختلف التخصصات في السينما وصناعتها؛ لرفع جودة الإنتاجات السينمائية السعودية؛ حيث نستهدف في برنامج صناع الأفلام هذا العام تدريب 4000 متدرب، في 20 مجالًا من سلسلة القيمة للأفلام، وإقامة 150 ورشة عمل تدريبية، وعقد 10 دورات ماستر كلاس، في 13 منطقة إدارية حول المملكة، كما نستهدف في برنامج "كادر" تدريب 50 موهبة وطنية واعدة بالشراكة مع ما يقارب 10 بيوت إنتاج سينمائية عالمية خلال 21 يومًا".