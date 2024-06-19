السعودية ضيف الشرف.. "التراث" تثري تجربة زوّار "معرض بكين الدولي للكتاب"

تشارك هيئةُ التراث في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، الذي انطلق اليوم ويستمرّ حتى 23 من يونيو الجاري؛ لإثراء المعرفة حول تراث المملكة وثقافتها الغنية والمتنوعة، والتعرّف على معالمها التراثية ومكانتها التاريخية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوّار في خوض تجربة تراثية مميزة؛ من خلال الجناح الخاص بضيف شرف المعرض "المملكة العربية السعودية".
وتتمثّل مشاركة الهيئة في استعراض مجموعة من المستنسخات الأثرية الفريدة التي تعكس العمق الحضاري والتاريخي لأرض المملكة منذ آلاف السنين، والمشاركة بعدد من الحرف اليدويّة السعودية تتمثّل في: حرفة الخط العربي، وحرفة صناعة السبح، وحرفة حياكة السدو، وتقديم العروض الحية لطُرق صناعتها، إضافةً إلى شاشات العرض التي تُسهم في إعطاء صورة عن تراث المملكة الغني والمتنوع.
يذكر أن مشاركة هيئة التراث في "معرض بكين الدولي للكتاب 2024" تأتي ضمن مشاركات المملكة بمنظومتها الثقافية في المحافل الدولية المختلفة، وذلك كجزء من جهودها المستمرة في تعزيز الوعي الثقافي وحماية التراث الوطني، كما تسعى الهيئة إلى تسليط الضوء على تراث المملكة والتعريف به وإبرازه.