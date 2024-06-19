السعودية ضيف الشرف.. "التراث" تثري تجربة زوّار "معرض بكين الدولي للكتاب"

وتتمثّل مشاركة الهيئة في استعراض مجموعة من المستنسخات الأثرية الفريدة التي تعكس العمق الحضاري والتاريخي لأرض المملكة منذ آلاف السنين، والمشاركة بعدد من الحرف اليدويّة السعودية تتمثّل في: حرفة الخط العربي، وحرفة صناعة السبح، وحرفة حياكة السدو، وتقديم العروض الحية لطُرق صناعتها، إضافةً إلى شاشات العرض التي تُسهم في إعطاء صورة عن تراث المملكة الغني والمتنوع.