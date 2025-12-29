الثقافة والفنون بجدة تحتفي بيوسف الجراح في ليلة مزجت التراث بالحوار والدراما

وفي صالة الفنون الجميلة، توقّف الجراح أمام معرض "حِرفة" الذي وثّق الحرف السعودية بعدسة فنية شارك فيها عدد من المصورين، بينهم محمد محتسب. وقد أثار المعرض حوارًا ثقافيًا حول العلاقة بين الصورة والهوية، فيما قدّمت الفنانة نوال العمري بورتريه تشكيليًا للجراح، جسّد ملامحه من زاوية إنسانية.