مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تعلن الفِرَق المُختارة لـ "تحدّي صناعة الأفلام 4"

وستقدم القنصلية الفرنسية لـ 15 من أعضاء الفرق المختارة يومين من ورش العمل المهنية في جدة والرياض مع خبراء من فرنسا والمملكة، وستشتمل ورش العمل المهنية على عروض لأفلام قصيرة ومناقشات حول الصناعة، حيث سيتم اختيار الفريقين الفائزين من قبل لجنة التحكيم, ومع انتهاء التحدّي سيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، حيث سيحظى قائدا الفريقين الفائزين بفرصة إقامة مميزة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في كليرمون فيران بفرنسا لعام 2025م، الذي تنظمه القنصلية الفرنسية في جدة، بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الأفلام الفائزة في الدورة القادمة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2024م.