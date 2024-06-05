"أدبي الطائف" يقيم الأمسية المصرية في الليلة الثانية من برنامجه "ليالٍ عربية"

في الليلة العربية الثانية المقامة بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف، ضمن برنامجه "ليالٍ عربية"، استضاف النادي في الأمسية المصرية كلاً من:
الشاعر الدكتور أحمد نبوي، والشاعر خالد قاسم، والشاعر سامي أبو بدر، والشاعر الدكتور محمد خيري، والدكتورة سامية حمدي، فيما كانت الليلة الأولى والتي نشرتها "سبق" وأُقيمت الأسبوع الماضي "ليلة سودانية".
وبدأت الأمسية بعرض تاريخي عن الأدب والشعر المصري قدمه الدكتور أحمد نبوي، إذ تحدث عن المدارس الأدبية المصرية وتطور القصيدة العربية في مصر، والأطوار والمدارس التي مرت بها.
كما تحدثت الدكتورة سامية حمدي عن الرواية المصرية وتطورها وأهم مدارسها وأعلامها، فيما قدم بقية الضيوف بعضًا من قصائدهم التي نالت إعجاب واستحسان الحضور.
وفي نهاية الأمسية فتحت مديرة الأمسية الدكتورة سوسن بلتاجي الباب لمداخلات الحضور، حيث تحدث الدكتور عايض الزهراني عن مصر، وأدبائها، ثم قام الشاعر عادل الحصيني بإلقاء قصيدة رائعة عن مصر نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم.
وتحدث رئيس النادي عطا الله الجعيد عن برنامج النادي ليالٍ عربية، مشيدًا بالشعراء المشاركين في الأمسية، كما أثنى على الحضور المتميز للأمسية، وهنأ "الجعيد" ابنة النادي عضو جماعة فرقد الإبداعية الكاتبة عهود عبدالكريم القرشي بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي ضمن المسار العام بنص (مزاد عاطفي) التي نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة لهذا العام.
ثم دعا بعد ذلك رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي، والدكتور عائض الزهراني (عضو مجلس إدارة النادي السابق) لمشاركته في تكريم المشاركين في الأمسية.