"أدبي الطائف" يقيم الأمسية المصرية في الليلة الثانية من برنامجه "ليالٍ عربية"

وتحدث رئيس النادي عطا الله الجعيد عن برنامج النادي ليالٍ عربية، مشيدًا بالشعراء المشاركين في الأمسية، كما أثنى على الحضور المتميز للأمسية، وهنأ "الجعيد" ابنة النادي عضو جماعة فرقد الإبداعية الكاتبة عهود عبدالكريم القرشي بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي ضمن المسار العام بنص (مزاد عاطفي) التي نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة لهذا العام.