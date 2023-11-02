منتدى الشعر العربي يعقد جلسةً حوارية عن "ترجمة الشعر"

شارك في الجلسة، التي أدارها الدكتور محمد الذيبي، كلٌّ من: هاجيرة ساكر من الجزائر، وحسن الصهلبي، والدكتورة أمل العبود من المملكة العربية السعودية، متحدثين حول تحديات ترجمة الشعر، والترجمة عبر لغة وسيطة، ودور ترجمة الشعر في التعرف على الجوانب الإنسانية للشعوب، وأثر الشعر المترجم في استحداث تيارات جديدة.