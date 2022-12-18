كلمات الملك سلمان تبيان.. السعودية ولغة "الضاد".. جهود يشهدها القاصي والداني

ونظرًا لأهميتها الكبيرة؛ يحث الملك سلمان -أيده الله- المواطنين والمواطنات على تعلم اللغة العربية؛ حيث يقول حفظه الله: "يجب على المواطن، وخاصة الشباب والشابات، أن ينهلوا من لغتهم العربية؛ ليتمكنوا من خدمة دينهم ووطنهم أكمل الخدمة، وعليهم أن يَحذروا من الشوائب والمفردات التي لا تتفق مع اللغة العربية، أو تؤثر سلبًا، فلغتنا العربية ذات معجم ثري، ومفردات خلاقة جميلة، تستطيع التعبير بوضوح عن مكنونات النفس بمختلف الصور، وتحوي كوامن الإبداع، وهي سهلة لكل مَن تَمَكّن منها، ثرية غاية الثراء في الكلمات والمعاني والمفردات".