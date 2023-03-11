"الحارث".. مسؤولة أمميّة سعودية تقدِّم تجربتَها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وأجابت عن الأسئلة التي طُرحت عليها عن دورها في مشاريع بناء السلام في شرق أوروبا، ووسط آسيا وجنوبها، ومشاركتها في ملفات الشؤون السياسية والقوانين الدولية لدول الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى دورها في تطوير وتطبيق سياسات المنظمة على المستوى القيادي، وملفات دور المرأة والشباب في السياسات والسلام الدولي والبيئة، وإدارة ملف حقوق الإنسان، ودورها في مؤشرات التنمية المستدامة.