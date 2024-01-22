"الأدب" و"موهبة" تواصلان إثراء الموهوبين من خلال برنامج "جيل الأدب"

ويسعى البرنامج إلى تلبية احتياجات الموهوبين في المجالات الأدبية، وتنمية قدراتهم، وتوجيه أفكارهم نحو المسارات الثقافية المتنوعة، من خلال تناوله عدة موضوعاتٍ مبتكرة، تُركّز في مجملها على تطوير مهارات الكتابات الإبداعية في مختلف الأجناس الأدبية؛ كقصص الخيال العلمي، والإثارة البوليسية، وقصص الأطفال، والقصص القصيرة جدًا، والمقالة بمختلف أنواعها.