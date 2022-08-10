عُنِيت بالتراث وأنشأت مركز "العرضة".. "الدارة" تشيد بنظام حماية "الفلكلور السعودي"

وواصلت "الدارة" اهتمامها بالتراث والموروث الشعبي، باعتبار المملكة العربية السعودية تمتلك موروثًا ثقافيًّا فريدًا من نوعه بالمنطقة، وبرز جزء من ملامحه في تنوع التراث الشعبي بأشكاله الفلكلورية وفنونه المتناغمة مع طبيعة كل منطقة من مناطق المملكة، ونفذت مشاريعها الخاصة بذلك، وأنشأت مركزًا متخصصًا للحفاظ على الإرث الوطني وتطويره، لكل ما يتعلق بالعرضة السعودية الرسمية بصفة خاصة وجميع أنواع العرضة في المملكة العربية السعودية بشكل عام.