إقبال جماهيري متزايد على معرض المدينة للكتاب بمشاركة 300 دار نشر عربية وعالمية

وتفصيلاً، يتوافد الزوَّار من عشاق الكتاب وجمهور الثقافة على المعرض يوميًّا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري، ويقصده المواطنون والمقيمون، صغارًا وكبارًا، سواء من داخل منطقة المدينة المنورة أو خارجها؛ إذ أسهمت الإجازة الصيفية للمدارس في زيادة الإقبال على المعرض.