إقبال جماهيري متزايد على معرض المدينة للكتاب بمشاركة 300 دار نشر عربية وعالمية

سجَّل معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 إقبالاً جماهيريًّا واسعًا ومتزايدًا منذ انطلاق فعالياته في 30 يونيو الماضي؛ إذ يُعدُّ المعرض من أبرز الفعاليات الثقافية في المملكة العربية السعودية عمومًا، والمدينة المنورة خصوصًا؛ لتعزيز القراءة، وتوسيع آفاق المعرفة.
وتفصيلاً، يتوافد الزوَّار من عشاق الكتاب وجمهور الثقافة على المعرض يوميًّا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري، ويقصده المواطنون والمقيمون، صغارًا وكبارًا، سواء من داخل منطقة المدينة المنورة أو خارجها؛ إذ أسهمت الإجازة الصيفية للمدارس في زيادة الإقبال على المعرض.
وتكتظ أجنحة وممرات المعرض بالزوار من محبي الكتب، وعشاق الثقافة، الذين يجدون ما يبحثون عنه من عناوين الكتب والإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية والإسلامية، إلى جانب كتب أدب الأطفال واليافعين الصادرة عن دور نشر محلية وعربية وعالمية.
ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر عربية وعالمية موزعة على 200 جناح، إضافة إلى مشاركة الهيئات الثقافية والفكرية، الحكومية والخاصة، والمؤسسات المجتمعية المهتمة بالثقافة والجامعات.