الدارة: الوثيقة تمثل سجلًا رسميًا أو شخصيًا يحمل معلومات أُنتجت في الماضي

كشفت دارة الملك عبدالعزيز أن "الوثيقة" تمثل سجلًا رسميًا أو شخصيًا أُنتج في زمن ماضٍ، يحمل بين طياته معلومات عن أحداث، أو شخصيات، أو أزمنة مختلفة، مبيّنةً أنها قد تكون رسالةً، أو عقدًا، أو خريطةً، أو صورةً، أو حتى قرارًا رسميًا، وذلك ضمن مبادرتها "وثائق الدارة".