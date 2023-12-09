"القراءة النقدية للكتب الأدبية" على طاولة "كتاب جدة"

وعدد النحياني طرقًا عدة للقراءة النقدية، منها التأمل والتأني وسعة الثقافة، وأن يكون القارئ صاحب عمق في اللغة العربية، متوصلاً إلى نتائج وصفها بالمهمة حول المقارنة بين المعرفة والمعلومات، إذ قال "كون المعرفة مصدر قوة والمعلومات قد تستخدم في التضليل، كذلك المعرفة مرتبطة بالوجدان ولا تنفك عن الهوية، والمعلومات خلاف ذلك"، مشيرًا إلى ثمرات معرفة حقيقة القراءة النقدية وهي: الإقناع والإمتاع والإبداع.