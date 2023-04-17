الألكسو تدعو كل المتدخلين في التراث الثقافي إلى المحافظة عليه للأجيال القادمة

ولاحظت المنظمة وفقاً لبيان أن شعار هذه السنة الذي تم اختياره تحت عنوان "التراث في تحوّل" يدل على الوعي المتنامي لدى المجموعة الدولية وتطور النظرة العامة لهذا التراث ودوره في التربية لمواطنيه وفي حوار الحضارات وما يكتنزه من موارد وما يوفّرهُ من إمكانات للاستثمار والإسهام في النمو الاقتصادي لدى حملةِ هذا التراث أنفسهم أو ضمن المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة بالسياحة الثقافية والإبداع والابتكار والاقتصاد الثقافي الرقمي.