بأنشطة وجلسات أدبية.. "إثراء" يحتفي بيوم اللغة العربية على مدى 3 أيام

يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بإطلاق سلسلة من الفعاليات والمعارض والأنشطة التفاعلية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، تأكيدًا على مكانة اللغة العربية ودورها الحيوي في ربط الماضي بالحاضر، واحتضانها لتنوع ثقافي وأدبي يمتد عبر العصور.
وأوضح رئيس مكتبة إثراء، عبدالله الحواس، أن الفعاليات لهذا العام تأتي تحت شعار "اللغة الشاعرة"، امتدادًا لمبادرات إثراء خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي تناولت موضوعات لغوية متنوعة مثل: المعلقات، الموشحات، المقامات، شاعر البيد، وأدب الرسائل.
وأكد الحواس أن الاحتفاء باللغة العربية يُجسّد قناعة المركز بأن اللغة هي وسيلة تواصل حضارية وثقافية، ووعاء للإبداع الأدبي والفكري، داعيًا إلى استثمار هذا الحدث في تحفيز الفكر وإثراء الخيال.
ويتضمن البرنامج جلسات نقاشية يشارك فيها ستة من الخبراء والمتخصصين في اللغة والأدب والشعر، إلى جانب أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء، وجدارية لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إضافة إلى عروض فنية مستوحاة من جماليات اللغة العربية.
ومن أبرز الجلسات، "نحن واللغة: من التراث إلى التداول"، التي يديرها حاتم الشهري، بمشاركة سعيد الطنيجي وعبدالله الفيفي، وتتناول تطور اللغة العربية في الحاضر والمستقبل، فيما تناقش جلسة "ثراء المعنى" الجماليات التعبيرية للعربية مع الشعراء حسني مالك، حسن شهاب الدين، ومحمد التركي.
كما تسلط جلسة "العربية في عيون اللغات الأخرى" الضوء على تجارب الترجمة بين العربية ولغات العالم، بمشاركة حمد الشمري، ود. بيدرو بوينديا من جامعة مدريد.
ويضم البرنامج أنشطة متنوعة مثل: "فيلم عالم اللغة الخيالي"، و"مكتبة الكلمات"، و"كلمة تحت المجهر"، و"قصص لا تنتهي"، إضافة إلى معرضي "زاوية مجمع الملك سلمان للغة العربية" و"أثر وبقاء"، التي تهدف إلى تنمية المفردات، وتحفيز الخيال، وتعزيز الوعي بأهمية اللغة بين الأطفال والشباب.
ويُذكر أن اللغة العربية تُعد من أغنى لغات العالم من حيث المفردات والتراكيب، وتُستخدم كلغة تواصل لأكثر من نصف مليار إنسان في 22 دولة، ما يجعلها لغة حيّة قادرة على التجدد واحتواء المصطلحات العلمية والحديثة من مختلف الثقافات.