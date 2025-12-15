بأنشطة وجلسات أدبية.. "إثراء" يحتفي بيوم اللغة العربية على مدى 3 أيام

يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بإطلاق سلسلة من الفعاليات والمعارض والأنشطة التفاعلية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، تأكيدًا على مكانة اللغة العربية ودورها الحيوي في ربط الماضي بالحاضر، واحتضانها لتنوع ثقافي وأدبي يمتد عبر العصور.