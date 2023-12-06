المملكة بات لديها 13 عنصرًا.. اليونسكو تسجل "الهريس والنقش على المعادن" ضمن التراث الثقافي غير المادي

يشار إلى أن عام 2023م شهد عددًا من النجاحات في مختلف المجالات ذات العلاقة ما بين المملكة واليونسكو والدول الأعضاء بالمنظمة؛ حيث سبق أن تم اختيار المملكة في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، التي شهدت العاصمة الرياض انعقادها في سبتمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل محمية عروق بني معارض كسابع مواقع التراث العالمي بالمملكة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتسجيل الطائف كثالث مدينة مبدعة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة؛ وذلك في مجال الأدب، وإدراج جبل عكمة في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو.