المملكة بات لديها 13 عنصرًا.. اليونسكو تسجل "الهريس والنقش على المعادن" ضمن التراث الثقافي غير المادي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تسجيل طبق الهريس "الدراية والمهارات والممارسات" وتسجيل الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وجاء الإعلان خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تقيمها اليونسكو في كاسان في جمهورية بوتسوانا من 4 وحتى 9 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي أقرها "اليونسكو" خلال انعقاد أعمال الدورة (32) للمؤتمر العام للمنظمة.
ويأتي تسجيل "الهريس" و"النقش على المعادن" إضافة إلى العناصر الثقافية المسجلة للمملكة، في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية؛ إذ يتضمن ملف المملكة في اليونسكو تسجيل 11 عنصرًا ثقافيًّا غير مادي، ليكون عدد العناصر الثقافية غير المادية المسجلة للمملكة الآن 13 عنصرًا بعد تسجيل الهريس والنقش على المعادن.
يشار إلى أن عام 2023م شهد عددًا من النجاحات في مختلف المجالات ذات العلاقة ما بين المملكة واليونسكو والدول الأعضاء بالمنظمة؛ حيث سبق أن تم اختيار المملكة في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، التي شهدت العاصمة الرياض انعقادها في سبتمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل محمية عروق بني معارض كسابع مواقع التراث العالمي بالمملكة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتسجيل الطائف كثالث مدينة مبدعة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة؛ وذلك في مجال الأدب، وإدراج جبل عكمة في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو.
وتسعى المملكة من خلال عضويتها بالمجلس التنفيذي لليونسكو للدورة 2023- 2027، إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك، والإسهام في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لليونسكو، واستدامة دورها الحيوي في المنظمة.