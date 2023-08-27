"ابن فايز" يفتتح المحطة الثانية لمعرض "الهجرة على خطى الرسول" بالمتحف الوطني

وتجول "ابن فايز" داخل قاعات المعرض الذي يضم أربع عشرة محطة تفاعلية، ويغطي من خلالها رحلة الركب النبوي الشريف، ويتناول ميلاد أمة انبثق من الحدث الأبرز في التاريخ الإسلامي، الذي بدأ من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في عام 622م، وبات تاريخًا يؤرخ به إلى الوقت الحاضر لمجتمع إسلامي يضم اليوم قرابة مليارين من المسلمين، إضافة إلى ما يتضمنه المعرض من مجموعة فريدة من القطع والمقتنيات الأثرية، التي تقدم بأسلوب جديد، وطريقة غير معهودة، إلى جانب فيلم وثائقي، وكتاب يروي قصة الهجرة العظيمة.