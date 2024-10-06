ديوانية "آل حسين" التاريخية تعقد ندوة "تراثنا هويتنا" بحضور الفنان عبد العزيز المبدل

عقد وقف ديوانية آل حسين التاريخية، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية، لقاءً ثقافيًا استضاف فيه الفنان عبد العزيز المبدل تحت عنوان "تراثنا هويتنا".
افتتح اللقاء المشرف العام على وقف الديوانية بالترحيب بالحضور، معربًا عن شكره للجمعية الجغرافية السعودية على دعمها للفعاليات الثقافية المهمة.
أدار اللقاء الإعلامي خالد اليمني، الذي قدم سيرة ذاتية موجزة عن الضيف، لينطلق بعدها الحوار بالحديث عن بدايات الفنان عبد العزيز المبدل في عالم الفن التمثيلي، والدعم الذي تلقاه من عمه، مما ساهم في تطوير مسيرته الفنية.
خلال اللقاء، تطرق المبدل إلى تجربته في تمثيل "الكتاتيب" خلال المهرجانات الشعبية، وخصوصًا في الجنادرية، وأبرز مواقفه مع الملوك والرؤساء العرب الذين زاروا الجنادرية، حيث أبدوا إعجابهم بالموروث الثقافي الذي يمثل بداية التعليم في المملكة.
كما تحدث المبدل عن كتابه حول الألعاب التراثية، بالإضافة إلى كتاب آخر تناول فيه الكلمات القديمة المستخدمة في اللهجة السعودية، مشيرًا إلى أهمية حفظ هذا التراث. ولم يغفل الحديث عن تاريخ الدراما السعودية ورموزها، ودورها البارز في حفظ التراث الوطني.
شهد اللقاء أيضًا مداخلات من بعض الحضور، من بينهم الإعلامي القدير عوض القحطاني، الذي أكد أهمية المسرح ودوره الكبير في التوعية والحفاظ على الموروث الثقافي، وكذلك مداخلة الإعلامي سعيد العجل.
في ختام اللقاء، قام المستشار عبد العزيز الحسين، المشرف على ديوانية آل حسين، ورئيس الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي الدوسري بتكريم الضيف عبد العزيز المبدل ومدير اللقاء خالد اليمني، تقديرًا لجهودهما في إثراء النقاش حول التراث السعودي والدراما.