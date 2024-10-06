ديوانية "آل حسين" التاريخية تعقد ندوة "تراثنا هويتنا" بحضور الفنان عبد العزيز المبدل

كما تحدث المبدل عن كتابه حول الألعاب التراثية، بالإضافة إلى كتاب آخر تناول فيه الكلمات القديمة المستخدمة في اللهجة السعودية، مشيرًا إلى أهمية حفظ هذا التراث. ولم يغفل الحديث عن تاريخ الدراما السعودية ورموزها، ودورها البارز في حفظ التراث الوطني.