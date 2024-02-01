30 شاعرًا وشاعرة يحيون الملتقى الشعري ضمن فعاليّات مهرجان "شتاء جازان"

دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, فعاليّات الملتقى الشعري الخامس الذي ينظمه نادي جازان الأدبي بفندق جراند ميلينيوم، ضمن فعاليّات مهرجان شتاء جازان 2024.
وتجول سموه في معرض الفن التشكيلي والخط العربي والنحت المصاحب للملتقى، مطلعًا على مختلف الأعمال الإبداعية والفنية التي قدمها الفنانون والفنانات من أبناء المنطقة.
واستعرض رئيس النادي حسن الصلهبي خلال الافتتاح برامج الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء عبر 4 أمسيات شعرية يشارك خلالها أكثر من 30 شاعرًا وشاعرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تنظيم ورش عمل حول الشعر والترجمة ومدخل إلى العروض والقافية، والأركان المتخصصة، بحضور عددٍ من رؤساء الأندية الأدبية بالمملكة.
وتضمن الافتتاح قصيدة شعرية وعرضًا فنيًا بعنوان "قبلة الشعر"، فيما كرّم سمو نائب أمير منطقة جازان العديد من رواد الأدب في المنطقة وهم الأديب عمر طاهر زيلع, والشاعر إبراهيم عبدالله مفتاح, والشاعر حجاب بن يحيى الحازمي, والشاعر حسن بن علي أبوعلّة, والدكتور هاشم عبده هاشم, والدكتورة أميمة منور البدري، وذلك نظير إسهاماتهم وعطاءاتهم الأدبية والشعرية والإعلامية.