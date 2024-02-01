30 شاعرًا وشاعرة يحيون الملتقى الشعري ضمن فعاليّات مهرجان "شتاء جازان"

واستعرض رئيس النادي حسن الصلهبي خلال الافتتاح برامج الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء عبر 4 أمسيات شعرية يشارك خلالها أكثر من 30 شاعرًا وشاعرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تنظيم ورش عمل حول الشعر والترجمة ومدخل إلى العروض والقافية، والأركان المتخصصة، بحضور عددٍ من رؤساء الأندية الأدبية بالمملكة.