وجهة المذاقات الفريدة بالشرق الأوسط.. "جولات فنون الطهي بالمملكة" في لقاء مفتوح

تنظم هيئة فنون الطهي، الأحد القادم، لقاءً مفتوحًا بعنوان: "معنا في جولات فنون الطهي"، الذي ستلتقي من خلاله بالمهتمين والممارسين في قطاع فنون الطهي بالمملكة، والمستثمرين في القطاع الحيوي؛ لتُعرّفهم بجولات فنون الطهي التي تنفذها في كل مناطق المملكة، والتي دربت عددًا من الشركات السياحية على تنفيذها، وطرق التسجيل فيها.
ويتناول اللقاء الذي سيقام افتراضيًا من الساعة 4 إلى 5 مساءً محاور متعددة؛ من أبرزها نبذةٌ حول جولات فنون الطهي في المملكة التي طورتها الهيئة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى عرضٍ لقائمة الشركات السياحية التي تُنفذ هذه الجولات، وطرق التسجيل فيها.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة فنون الطهي بوصفِها قناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الطهي بالمملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير القطاع بالمملكة، وتوفير فرصة اقتصادية تعزز من حضورها كوجهةٍ أولى للمذاقات الفريدة في الشرق الأوسط.