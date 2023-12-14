وجهة المذاقات الفريدة بالشرق الأوسط.. "جولات فنون الطهي بالمملكة" في لقاء مفتوح

تنظم هيئة فنون الطهي، الأحد القادم، لقاءً مفتوحًا بعنوان: "معنا في جولات فنون الطهي"، الذي ستلتقي من خلاله بالمهتمين والممارسين في قطاع فنون الطهي بالمملكة، والمستثمرين في القطاع الحيوي؛ لتُعرّفهم بجولات فنون الطهي التي تنفذها في كل مناطق المملكة، والتي دربت عددًا من الشركات السياحية على تنفيذها، وطرق التسجيل فيها.