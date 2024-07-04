بجناح تفاعلي مميز.. "ورث" يشارك في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يُشارك المعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث" بجناح تفاعلي مميّز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث العالمي الذي يُقام لأول مرة في عاصمة المملكة الرياض، ويستمر لمدة 8 أسابيع من 3 يوليو وحتى 25 أغسطس.
يُقدم جناح "وِرث" للزوار تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية، والترفيهية، والتعليمية، والثقافية، من خلال تقديم الفنون التقليديّة بنموذج يتماشى مع نمط الألعاب الأولي (البكسل) عبر طرق متعددة: معرض فني، ومحتوى بصري، ومحتوى تثقيفي باللغتين العربية والإنجليزية، ومحتوى مرئي، لتوفير تجربة تفاعلية في المعرض الفني. يعود اختيار فن (البكسل) كونه استخدم لأول مرة في ألعاب الفيديو الإلكترونية، التي تعكس الجذور الأولى لمنبع التطور الذي نعيشه اليوم.
كما يشهد الجناح تفعيل "لعبة وِرث"، التي تعتمد على بناء عوالم فنون تقليديّة برسومات (البكسل)، تحاكي الألعاب التقليدية من الثمانينيات الميلادية، مما يتيح للاعبين إنشاء لوحات فنية خاصة بهم وتعريفهم عن فنوننا التقليديّة السعودية بطريقة تفاعلية تتناسب مع الفئات العمرية المشاركة في البطولة من جميع أنحاء العالم.
وأكدت الرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للفنون التقليديّة الدكتورة سوزان اليحيى، اعتزازها بمشاركة الفنون التقليديّة في أكبر وأقوى منافسة للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، التي تشمل اللاعبين المحترفين وعشاق الألعاب.
وأشارت إلى أن هذا الحدث يعكس تنوع وثراء التراث السعودي، ويؤكد دور المملكة واهتمامها بدعم نمو قطاع الألعاب ونقل الثقافة السعودية للعالم، في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ورؤية المملكة 2030، بقيادة سمو ولي العهد.
ويُعد المعهد جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، والإسهام في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.