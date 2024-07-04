بجناح تفاعلي مميز.. "ورث" يشارك في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يُقدم جناح "وِرث" للزوار تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية، والترفيهية، والتعليمية، والثقافية، من خلال تقديم الفنون التقليديّة بنموذج يتماشى مع نمط الألعاب الأولي (البكسل) عبر طرق متعددة: معرض فني، ومحتوى بصري، ومحتوى تثقيفي باللغتين العربية والإنجليزية، ومحتوى مرئي، لتوفير تجربة تفاعلية في المعرض الفني. يعود اختيار فن (البكسل) كونه استخدم لأول مرة في ألعاب الفيديو الإلكترونية، التي تعكس الجذور الأولى لمنبع التطور الذي نعيشه اليوم.