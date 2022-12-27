"الشادي" يتحدث الليلة عن "الحب والزواج والأسرة"

يستضيف مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، الدكتور الشاعر صالح بن محمد الشادي، للحديث عن "الحب والزواج والأسرة"، التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر منصة "تيك توك"، ويدير اللقاء المستشار الأسري بالمركز الدكتور خالد السهلي.
وتحفل سيرة الشاعر صالح الشادي بعدد من القصائد الشعرية التي تغنّى بها عدد من نجوم الأغنية العربية، في المجالات الوطنية والوجدانية والإنسانية.
كما أن للدكتور الشادي حضوره الاجتماعي والإعلامي والثقافي، من خلال مشاركاته في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية والمؤتمرات والندوات على المستوى العربي، إضافة إلى كتابة المقالات والدراسات التاريخية والأدبية في عدد من الصحف والمجلات العربية، وتقديم برامج تلفزيونية.
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