"الشادي" يتحدث الليلة عن "الحب والزواج والأسرة"

كما أن للدكتور الشادي حضوره الاجتماعي والإعلامي والثقافي، من خلال مشاركاته في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية والمؤتمرات والندوات على المستوى العربي، إضافة إلى كتابة المقالات والدراسات التاريخية والأدبية في عدد من الصحف والمجلات العربية، وتقديم برامج تلفزيونية.