موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل

بأنشطة وفعاليات ثقافية مثرية؛ ينطلق مهرجان الدرعية للرواية، أحد برامج موسم الدرعية 25/26، يوم الأحد المقبل 16 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 29 نوفمبر، تحت شعار "للسرد ملفى، وللقصة مكان". ويستضيف حيّ البجيري التاريخي المهرجان لما يحمله من رمزية ثقافية عميقة، إذ شكّل منارة للعلم والفكر في عهد الدولة السعودية الأولى، حيث شجّع الإمام محمد بن سعود الحركة العلمية واستقطب العلماء وطلاب العلم والمعرفة في بيئة جاذبة للمفكرين والمبدعين.